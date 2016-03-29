请观看如何免费下载自动交易
每个方向至少有一笔持仓。首先, 以最小交易量开两笔对冲仓位。它们当中之一会变盈利, 当然另一笔肯定是亏损。
盈利单会通过止盈平仓, 而亏损仓位将以确定间隔加仓。如果趋势继续在同方向前进, 再次加仓。趋势或早或迟将会翻转。
每次加仓都会将交易量翻倍, 因此, 在趋势翻转后, 最后一笔仓位通过止盈平仓, 盈利会抵消所有亏损仓位。之后再次开始同样的操作: 以最小交易量开仓, 并一步步遵循上述方法。
初始存款必须足够覆盖所有必要的步骤。USDCHF 的交易量范围从 0.1 到 25.6 (自二月份, 期间有 9 次加仓达到 4 倍 - 逆势 4 回), 所以需要起始存款为 $50000 或更多。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7097
