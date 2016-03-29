可替代 Ichimoku 指标是作为著名指标 Ichimoku Kinko Hyo 的替代品开发的。为了更精确的预测, 两个指标最好使用相同的时间帧 - Ichimoku Kinko Hyo 和可替代 Ichimoku。

斯皮尔曼相关等级是一种非参数化方法, 用于统计研究现象之间的关系。在此情况下, 将会检测两组数字序列之间的实际平行度。