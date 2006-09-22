CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Франк уд - эксперт для MetaTrader 4

rsi | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
20694
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

     В каждую сторону открыта как минимум одна позиция. В начале открываем две встречные позиции с минимальным лотом. Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, - убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную через определенный шаг цены усиливаем. Если движение продолжается в ту же сторону, опять усиливаем. Рано или поздно будет разворот. Каждый шаг усиления проводится с удвоением лота, поэтому после разворота последняя убыточная позиция по TakeProfit закрывает все с общим положительным результатом. Дальше начинаем сначала, опять открываемся с минимальным лотом.
 
     Нужен достаточный исходный депозит, а то может не хватить на все необходимые шаги. На USDCHF лот доходил с 0.1 до 25.6 (4 раза с февраля было по девять шагов усиления - против тренда 4 фигуры), поэтому для старта необходимо не менее $50000, а лучше - больше.


 
st+L+2stor-V1-1 st+L+2stor-V1-1

Советник st+L+2stor-V1-1 разработан на базе советника Starter.

Stoch Stoch

Советник Stoch работает с отложенными ордерами SellLimit и BuyLimit.

SMC Autotrader Momentum SMC Autotrader Momentum

Советник SMC Autotrader Momentum для открытия позиции использует разницу цен закрытия Close: текущей и 20 баров назад.

SAR RSI MTS SAR RSI MTS

Советник SAR_RSI MTS использует индикаторы Parabolic Stop and Reverse system (SAR) и Relative Strength Index (RSI).