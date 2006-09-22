В каждую сторону открыта как минимум одна позиция. В начале открываем две встречные позиции с минимальным лотом. Одна из них становится прибыльной, а вторая, естественно, - убыточной. Прибыльная закрывается по TakeProfit, а убыточную через определенный шаг цены усиливаем. Если движение продолжается в ту же сторону, опять усиливаем. Рано или поздно будет разворот. Каждый шаг усиления проводится с удвоением лота, поэтому после разворота последняя убыточная позиция по TakeProfit закрывает все с общим положительным результатом. Дальше начинаем сначала, опять открываемся с минимальным лотом.Нужен достаточный исходный депозит, а то может не хватить на все необходимые шаги. На USDCHF лот доходил с 0.1 до 25.6 (4 раза с февраля было по девять шагов усиления - против тренда 4 фигуры), поэтому для старта необходимо не менее $50000, а лучше - больше.