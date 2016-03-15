Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Frank_ud - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 986
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Por lo menos se abre una posición en cada dirección. Primero, abra dos counterpositions con volúmenes mínimos. Uno de ellos se convierte en rentable, mientras que el segundo se pierde, por supuesto.
El rentable se cerrará por el TakeProfit y el perdedor se fortalecerá (añadiendo lotes) en un cierto intervalo. Si continúa la tendencia a ir en la misma dirección, reforzar otra vez. La tendencia cambiará antes o después.
Cada paso de fortalecimiento es mde con el doble de volumen, por lo tanto, después de que la tendencia se haya convertido, la última posición perdedora cerrada por TakeProfit cubriendo todo con un resultado positivo. Entonces las operaciones comienzan con el mismo: abrir con el mínimo volumen y luego, paso a paso como se describió anteriormente.
El depósito debe ser suficiente para cubrir todas las medidas necesarias. El volumen de USDCHF varió de 0.1 a 25.6 (desde febrero, ha habido 9 pasos de fortalecimiento hecho 4 veces - 4 figuras contra la tendencia), por lo que es necesario comenzar a partir de un depósito de 50.000$ o más.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7097
This indicator shows MACD in the main chart.Pivot RS Session
Indicador Pivot RS Session. Muestra las sesiones comerciales.
Pending Order is an order that will be executed if the price touches a point that we specify, in other words open pending order means ordering to open a position at a certain price level. So if price hits a predetermined level, then automatically we have an open trading positions.Strength Arrow
This is an indicator which totally based on RSI. The reason to amend this indicator is knowing the strength of a currency.