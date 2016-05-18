エキスパートアドバイザawo Holidaysは、次の日のステータスを通知します（作業日、休日または祭日）。



EAは祭日を\expert\filesフォルダまたは\tester\filesフォルダに配置される「holidays.csv'」ファイルから読み取ります。

例えば、英ポンド円のためにイギリスの国民の祝日と日本の国民の祝日だけが考慮されます。

次の日が来るシグナルは縦線2本として表示されます。:実線 - 取引日の始まり/終り（スワップライン）破線 - 暦日の始まり/終り青色 - 次の日は作業日だ濃青色 - 次の日は土曜日だオレンジ色 - 次の日は祭日だ（コメントをご覧ください）コメントには昨日と今日の取引日、そして明日・あさって・しあさっての暦日のステータスが出力されます。どんな通貨ペアでもどんな時間軸でも正確に動作します。



私は2007年のデータだけがあります。: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html. もっと新鮮なデータをお持ちの方がいらっしゃいましたらご連絡頂けると幸いです。メールアドレスはa-wo@mail.ruです。





















この図では金曜日の夜と月曜日の朝のスパイクがよく見られます。これはドラフトですが、少しでもお役に立てれば幸いです。将来、経済指標やイベントを指標するためのツールを作成したいと思います。