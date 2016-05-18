このインディケータは、価格の動きによって足を異なる色でハイライトします（赤は上昇トレンドを示し、青は下降トレンドを示す）。

動き方向は、価格の動きによってPoints変数で指定されたポイントで計算されます。逆方向に相場が動けば動くほど、彩度は下がります。主な色以外に3つの色彩のグラデーションがあります。0.25ポイント、0.5ポイント及び0.75ポイントのロールバックで定義されます。1ポイントでのロールバックは相場の方向の反転を意味します。ただし、反転の場合にはインディケータが逆方向を示す色でハイライトされます。

Movment

