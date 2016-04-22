und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
awo Holidays - Experte für den MetaTrader 4
1446
Der awo Holidays EA meldet den Status des nächsten Tages: Werktag, ein Tag frei oder Urlaub.
Die Feiertage werden aus der Datei 'Urlaub.csv' gelesen (muss in den Ordnern liegen: '\expert\files' und '\tester\files') und wird gefiltert durch das Symbol
zum Beispiel, zusätzlich zu den internationalen Feiertagen, nur die britische und die japanische Feiertage werden angezeigt, für GBP/JPY.
Durchgezogene Linie - Anfang\Ende eines Handelstages (Swap-Linie)
Gestrichelte Linie - Anfang\Ende eines astronomischen Tages.
Hellblau - der nächste Kalender Tag ist ein Arbeitstag
Blau - der nächste Kalender Tag ist Samstag
Orange - der nächste Kalender Tag ist eine Feiertag (siehe Kommentar)
Die Kommentare zeigen den Status des vorherigen, des aktuellen Handelstages und die der nächsten drei.
Der EA funktioniert auf alle Paare und Zeiträume bis zu D1.
Ich habe Daten nur für das Jahr 2007, die Daten wurden übernommen von hier: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html. Wenn jemand Daten anderer Jahren hat, senden Sie Sie bitte an a-wo@mail.ru, Dank im Voraus.
Diese Abbildung zeigt deutlich, spikes am Freitag Abend und am Montag Morgen.
Dies ist ein Entwurf für meinen Roboter, aber ich dachte, es könnte auch anderen nützen. Es gab die Idee, etwas ähnliches über wirtschaftliche Ereignisse und die Handelszeiten zu schreiben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7094
