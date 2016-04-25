请观看如何免费下载自动交易
此 awo 假日 EA 报告下一日的状态: 工作日, 周目或假日。
假日是从 'holidays.csv' 文件读取 (必须置于 '\expert\files' 和 '\tester\files' 文件夹) 且用品名过滤,
例如, 国际假日, 仅有英国和日本的假日将被显示在 GBP/JPY。
实线 - 交易日的开始\结束 (掉期线)
虚线 - 自然日开始\结束。
浅蓝色 - 下一个 日期 是工作日
蓝色 - 下一个 日期 是周六
橙色 - 下一个 日期 是假日 (看注释)
注释显示前一日, 当前交易日及下一个日期的状态。
此 EA 工作于所有货币对以及高至 D1 的周期。
我只有 2007 年的数据, 数据从这里获取: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html。如果有人有其它年份的类似数据, 请将它们发送到 a-wo@mail.ru, 先行感谢。
图示清晰显示在周五傍晚和周一早上。
这是我的机器人草案, 但我想它也许对一些人有用。已有一些编写类似财经事件和交易时段指标的想法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7094
