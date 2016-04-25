此 awo 假日 EA 报告下一日的状态: 工作日, 周目或假日。



假日是从 'holidays.csv' 文件读取 (必须置于 '\expert\files' 和 '\tester\files' 文件夹) 且用品名过滤,

例如, 国际假日, 仅有英国和日本的假日将被显示在 GBP/JPY。

程序用两条垂直线指示即将来到的下个日期:实线 - 交易日的开始\结束 (掉期线)虚线 - 自然日开始\结束。浅蓝色 - 下一个是工作日蓝色 - 下一个是周六橙色 - 下一个是假日 (看注释)注释显示前一日, 当前交易日及下一个日期的状态。此 EA 工作于所有货币对以及高至 D1 的周期。



我只有 2007 年的数据, 数据从这里获取: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html。如果有人有其它年份的类似数据, 请将它们发送到 a-wo@mail.ru, 先行感谢。



















图示清晰显示在周五傍晚和周一早上。这是我的机器人草案, 但我想它也许对一些人有用。已有一些编写类似财经事件和交易时段指标的想法。