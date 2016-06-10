Participe de nossa página de fãs
awo Holidays - expert para MetaTrader 4
Visualizações: 1286
- 1286
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O conselheiro awo Holidays informa o estado do dia seguinte: dia útil, fin-de-semana ou feriado.
Os feriados são lidos a partir do arquivo 'holidays.csv' (deve estar nas pastas '\expert\files' e '\tester\files') e são filtrados segundo o instrumento,
por exemplo, no par GBP/JPY serão exibidos apenas os feriados britânicos e japoneses, além dos internacionais.
Linha sólida - fim\início do dia de negociação (linha de swap)
Linha pontilhada - fim\início do dia astronômico.
Cor celeste - o próximo dia no calendário será dia útil
Cor azul - o próximo dia no calendário será sábado
Cor laranja - o próximo dia no calendário será feriado (ver o comentário)
Nos comentários são exibidos os estados dos dias de negociação anteriores, atuais e dos próximos três dias no calendário.
O conselheiro funciona em todos os períodos e pares de moedas.
Tenho os dados apenas para 2007, eles foram tomados a partir de aqui: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html. Se alguém tiver outros anos num formato semelhante, envie-os para a-wo@mail.ru, agradeço antecipadamente.
Esta imagem mostra claramente a alteração brusca, na sexta-feira à noite e na segunda-feira de manhã.
Este projecto era para o meu robô, mas eu pensei que poderia ser útil para alguém. Além disso, tenho outra idéia semelhante para indicar acontecimentos econômicos e tempos de sessão.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7094
