O conselheiro awo Holidays informa o estado do dia seguinte: dia útil, fin-de-semana ou feriado.



Os feriados são lidos a partir do arquivo 'holidays.csv' (deve estar nas pastas '\expert\files' e '\tester\files') e são filtrados segundo o instrumento,

por exemplo, no par GBP/JPY serão exibidos apenas os feriados britânicos e japoneses, além dos internacionais.

O programa informa sobre o início do dia seguinte usando duas linhas verticais:Linha sólida - fim\início do dia de negociação (linha de swap)Linha pontilhada - fim\início do dia astronômico.Cor celeste - o próximo dia noserá dia útilCor azul - o próximo dia noserá sábadoCor laranja - o próximo dia noserá feriado (ver o comentário)Nos comentários são exibidos os estados dos dias de negociação anteriores, atuais e dos próximos três dias no calendário.O conselheiro funciona em todos os períodos e pares de moedas.



Tenho os dados apenas para 2007, eles foram tomados a partir de aqui: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html. Se alguém tiver outros anos num formato semelhante, envie-os para a-wo@mail.ru, agradeço antecipadamente.



















Esta imagem mostra claramente a alteração brusca, na sexta-feira à noite e na segunda-feira de manhã.Este projecto era para o meu robô, mas eu pensei que poderia ser útil para alguém. Além disso, tenho outra idéia semelhante para indicar acontecimentos econômicos e tempos de sessão.