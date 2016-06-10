CodeBaseSeções
awo Holidays - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
1286
(10)
awoholidays.zip (2.15 KB)
O conselheiro awo Holidays informa o estado do dia seguinte: dia útil, fin-de-semana ou feriado.

Os feriados são lidos a partir do arquivo 'holidays.csv' (deve estar nas pastas '\expert\files' e '\tester\files') e são filtrados segundo o instrumento,
por exemplo, no par GBP/JPY serão exibidos apenas os feriados britânicos e japoneses, além dos internacionais.

O programa informa sobre o início do dia seguinte usando duas linhas verticais:
    Linha sólida - fim\início do dia de negociação (linha de swap)
    Linha pontilhada - fim\início do dia astronômico.
        Cor celeste - o próximo dia no calendário será dia útil
        Cor azul - o próximo dia no calendário será sábado
        Cor laranja - o próximo dia no calendário será feriado (ver o comentário)

Nos comentários são exibidos os estados dos dias de negociação anteriores, atuais e dos próximos três dias no calendário.

O conselheiro funciona em todos os períodos e pares de moedas.


Tenho os dados apenas para 2007, eles foram tomados a partir de aqui: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html. Se alguém tiver outros anos num formato semelhante, envie-os para a-wo@mail.ru, agradeço antecipadamente.








Esta imagem mostra claramente a alteração brusca, na sexta-feira à noite e na segunda-feira de manhã.

Este projecto era para o meu robô, mas eu pensei que poderia ser útil para alguém. Além disso, tenho outra idéia semelhante para indicar acontecimentos econômicos e tempos de sessão.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7094

