CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

awo Holidays - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3169
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
awoholidays.zip (2.15 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник awo Holidays сообщает статус следующего дня: рабочий день, выходной или праздник.

Праздники читаются из файла 'holidays.csv' (должен лежать в папках '\expert\files' и '\tester\files') и фильтруются по инструменту,
например по GBP/JPY будут выводиться только Британские и Японские праздники, помимо интернациональных.

О наступлении следующего дня предупреждает двумя вертикальными линиями:
    Сплошная линия - конец\начало биржевого дня (своп-линия)
    Пунктирная линия - конец\начало астрономического дня.
        Голубой цвет - следующий календарный день - рабочий
        Синий цвет - следующий календарный день - суббота
        Оранжевый цвет - следующий календарный день - какой-нибудь праздник (см комментарий)

В комментарий выводятся статусы вчерашнего, сегодняшнего биржевых и завтрашнего, послезавтрашнего и послепослезавтрашнего календарных дней.

Советник работает на всех парах и на периодах от дня и младше.


У меня есть данные только на 2007 год, данные брал отсюда: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html. Если у кого имеются другие года в похожем формате, скиньте, если не сложно, пожалуйста на a-wo@mail.ru, заранее благодарю.








На этой картинке хорошо видны скачки в пятницу вечером и в понедельник утром.

Это заготовка для моего робота, но я решил, что может кому-нибудь пригодиться. Есть мысль написать подобное для индикации экономических событий и времени торговых сессий.
Автооптимизатор Автооптимизатор

Библиотека автоматической оптимизации советника в процессе его работы.

s_wininet s_wininet

Пример использования wininet.dll для загрузки веб-страницы.

Movment Movment

Индикатор направления движения и откатов.

Анализ истории на наличие дыр и разрывов Анализ истории на наличие дыр и разрывов

Скрипт history_data_analysis_v3 проверяет историю на отсутствующие бары, определяет размер дыр, разрывов и составляет их перечень.