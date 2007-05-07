Советник awo Holidays сообщает статус следующего дня: рабочий день, выходной или праздник.



Праздники читаются из файла 'holidays.csv' (должен лежать в папках '\expert\files' и '\tester\files') и фильтруются по инструменту,

например по GBP/JPY будут выводиться только Британские и Японские праздники, помимо интернациональных.

календарный

календарный

календарный

О наступлении следующего дня предупреждает двумя вертикальными линиями:Сплошная линия - конец\начало биржевого дня (своп-линия)Пунктирная линия - конец\начало астрономического дня.Голубой цвет - следующийдень - рабочийСиний цвет - следующийдень - субботаОранжевый цвет - следующийдень - какой-нибудь праздник (см комментарий)В комментарий выводятся статусы вчерашнего, сегодняшнего биржевых и завтрашнего, послезавтрашнего и послепослезавтрашнего календарных дней.Советник работает на всех парах и на периодах от дня и младше.



У меня есть данные только на 2007 год, данные брал отсюда: http://alpari.org/ru/analytics/holidays.html. Если у кого имеются другие года в похожем формате, скиньте, если не сложно, пожалуйста на a-wo@mail.ru, заранее благодарю.





















На этой картинке хорошо видны скачки в пятницу вечером и в понедельник утром.Это заготовка для моего робота, но я решил, что может кому-нибудь пригодиться. Есть мысль написать подобное для индикации экономических событий и времени торговых сессий.