記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
簡単で直感的なトレンドインディケータWATR - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1131
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
この簡単なインディケータは、視覚的にトレンド方向を表示します。突破で取引する自動売買システムには使用できます。
WATR
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7074
New_Fractal_Lines
インディケータNew_Fractal_Linesは、しゃがみ込んだローソク足ではなく、しゃがみ込んだフラクタルを実行して、フラクタルラインを描画します。値動きを追いかけるように自動でポジションをする関数を含むライブラリ
このライブラリのおかげで、どんなEAでもポジションに対して自動的にトレイリングストップを設定できます。
Comment2
ライブラリComment2は、コメントを出力するためのComment標準関数の機会を拡大します。FloatPivot
フローティングピボットとこれに近いサポート/レジスタンスを表示するインジケータです。