ポケットに対して
インディケータ

簡単で直感的なトレンドインディケータWATR - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1131
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
WATR.mq4 (5.18 KB)
この簡単なインディケータは、視覚的にトレンド方向を表示します。突破で取引する自動売買システムには使用できます。

WATR

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7074

