Advanced ADX - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar
このインディケータは、ADXをもっと簡単に表示します。足が緑色に染められた場合、「買い」をします。足が赤に染められた場合、「売り」をします。


 


