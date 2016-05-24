Ease of Movement (EMV) テクニカル指標は価格変動の率市場の取引高の比を表示するために使用されます。

Ease of Movement はアームスインデックスと呼ばれる人気のインディケータの著者として知られるリチャード・W.アームズ・ジュニア）によって開発されました。 EMVは、 volumeパラメータへの中間点移動の比として計算されます（取引量/高値 - 安値）。



基本的な式は次のようになります。

EMV = Midpoint Move/ (Volume/ High-Low)



ここで

Midpoint Move = (今日の高値 + 今日の安値)/2 - (昨日の高値 + 昨日の安値)/2



原則として、EMVインディケータの値は14ローソク足に等しい平滑化周期を有する移動平均により平滑化されています。



EMVの成長は、価格が低い取引高で進み、低い取引高はすぐに市場での価格変更につながる可能性があることを示しています。 EMVの下降は価格が低い取引高に下落し、低い取引高がすぐに価格の変化につながる可能性があることを示しています。 EMVのほぼゼロの値は「重い市場」つまり、市場価格の変動には短期的にかなりの取引量が必要とされていることを意味します。

大きい正の値は、取引高が低いままの間に価格が上昇していることを示しています。絶対値の大きい負の値は、取引高が低いままの間に価格が上昇していることを示しています。

シグナル：

インディケータはEMVがゼロラインを交差して上向きになったときに買いシグナルを出します。

EMVがゼロラインを下回ったときには売りのシグナルが出されます。

インディケータは、価格の動きの範囲が低く取引高が「重い」ほど、動きの自由度が少ないことを示しています。



このインディケータは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります



