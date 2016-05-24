コードベースセクション
MyComment - 既存のものを削除しない新しいコメントの追加 - MetaTrader 5のためのライブラリ

この関数は、チャートの左上隅にコメントを出力します。

新しいコメントは既存のものを削除せずに新しい行として追加されます。コメントはまた、現在時刻とスクリプト名を表示します。この関数は、呼び出すことができます。

最後には、自分のコメントのみが削除されます。

クラス変数

  • SHOW_MQL5ProgramName - Falseの場合MQL5プログラム名を表示しない（デフォルトは True）
  • SHOW_CurrentLocalTime - Falseの場合現在のローカル時刻を表示しない（デフォルトは True）
  • chartID - 選ばれたチャートウィンドウへのハンドル（デフォルトは現在のチャートウィンドウ）

クラスメソッド

  • Add_MyComment("Hello");
  • Del_MyComments().

例が追加されました。

推奨

検証：MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64

MyComment - 既存のものを削除しない新しいコメントの追加

