ポケットに対して
インディケータ

Linear Regression Line (apply to) - MetaTrader 5のためのインディケータ

88
(10)
すべてのインジケータが、mt5で設計された/許可されたオプションを介して別のインジケータのデータに適用するオプションを持つのに適しているわけではありません。線形回帰線（ここに掲載されている「単純な」価格を使用するオリジナル：線形回帰線）は適しているものです。

オブジェクトとして回帰チャネルがありますが、新しいバーの形成に追随させるには、常に調整する必要があります。したがって、別のインディケータに適用できるバージョンは次のとおりです。


追記：例にはありませんが、回帰線の傾きによって線の色が変わります。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50504

