無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Linear Regression Line - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 81
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケーターは、こちらで詳しく説明されている計算方法を使用しています :線形回帰値 。詳しくはこちらをご覧ください。
この線形回帰線の計算には、上記のリンクと同じ関数が使用されています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50496
Linear Regression Line (apply to)
線形回帰線を別の指標に適用するオプション付きWilderをスムージングしたiATR()を使用しないATR by William210.mq5
目標は、ワイルダースムージングによるATRの計算を示すコードを示すことである。
ウェーブ・ヴァイス・バー・フォース
WaveWeisBarForceは、Weis波動ロジックに基づくカスタムインディケータです。このインジケータは、出来高を方向性のある波(強気または弱気)に蓄積し、強弱レベル付 きのヒストグラムとして表示します。 強気の波:ライトからライムまでの4段階のグリーン 弱気の波:ライトからレッドまでの4段階のレッド WaveMax(白):各波の中で最も出来高の多いバーを表示 WaveClimax(黄):波をまたいで蓄積された記録的な出来高をハイライト このインジケータは、トレーダーが出来高の蓄積と波の強弱によって市場の圧力を視覚化し、日中分析およびスイング分析を改善するのに役立ちます。Linear Regression Slope
線形回帰の傾き