このボリンジャーバンド・インディケータの前提は、外側のバンドをス ムージングによって個別に制御できることです。上側のバンドのスムージング期間を変更しても、下側のバンドに変更が反映される必要はなく、同様に下側のバンドのスムージング期間を変更しても、上側のバンドに変更が反映される必要はありません。このアイデアは、外側のバンドのスムージングを究極にコントロールすることです。

PREでスムージングされたBBは、別々のMAで標準偏差を作ります（そして、それはオリジナルのBB計算に基づいています）。

"Additive outer band smoothing "をtrueに設定すると、スムージング期間が設定されているボリンジャーバンドの期間に追加されることを意味します。Falseに設定すると、ミドルラインの期間値とは無関係な独自の期間を使用します。

プリバンド・スムージングは非常にシンプルで、ボリンジャーバンドの外側のバンドに追加のMA期間を追加するだけです。典型的なボリンジャーバンドですが、コントロールが追加されています。







