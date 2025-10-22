私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Bollinger Bands with pre outer band smoothing - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 99
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このボリンジャーバンド・インディケータの前提は、外側のバンドをス ムージングによって個別に制御できることです。上側のバンドのスムージング期間を変更しても、下側のバンドに変更が反映される必要はなく、同様に下側のバンドのスムージング期間を変更しても、上側のバンドに変更が反映される必要はありません。このアイデアは、外側のバンドのスムージングを究極にコントロールすることです。
PREでスムージングされたBBは、別々のMAで標準偏差を作ります（そして、それはオリジナルのBB計算に基づいています）。
"Additive outer band smoothing "をtrueに設定すると、スムージング期間が設定されているボリンジャーバンドの期間に追加されることを意味します。Falseに設定すると、ミドルラインの期間値とは無関係な独自の期間を使用します。
プリバンド・スムージングは非常にシンプルで、ボリンジャーバンドの外側のバンドに追加のMA期間を追加するだけです。典型的なボリンジャーバンドですが、コントロールが追加されています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50541
iPinBar Pin Bar Finder + 複数の異なるトレーリング・インジケータに基づくエキスパート・アドバイザーRSI adjusted SuperTrend
RSIフィルターによるシンプルなATRスーパートレンド
このコードはiatr()をトレースしていない。 なぜならiatr()またはこのコードはより現代的なバージョンだからである。 このコードは独自のスムージング、SMAの一種を使用しており、ワイルダースムージングは使用していない。 2つのスムージングの分析により、他の場所でのチャンスが示唆される。WilderをスムージングしたiATR()を使用しないATR by William210.mq5
目標は、ワイルダースムージングによるATRの計算を示すコードを示すことである。