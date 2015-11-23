無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DRAW_COLOR_CANDLES - MetaTrader 5のためのインディケータ
セパレートウィンドウに特定の道具のロウソク足を描写するインジケーターの例
ロウソク足の色はNティックごとにランダムに変化します。インジケーターのNパラメーターは、手動で変更できるように後から作られたものです。 (インジケータープロパティのダイアログボックスのインプットタブ)。 初期設定では、#propertyで８つの色がplot1にセットされています。そして、OnCalculate() では、あらかじめセットされているリストから色がランダムに選ばれます。
The Drawing Styles in MQL5 も参照
DRAW_COLOR_BARS
DRAW_COLOR_BARSの描写スタイルは、インジケーターの値（始値、高値、安値、終値）に基づいて足を描写します。 これはDRAW_BARSの応用で、各足に対して個々の色をデフォルトの色から指定できます。DRAW_COLOR_ZIGZAG
DRAW_COLOR_ZIGZAG の描写スタイルは、２つのインジケーターの値を異なる色のラインを描写します。これは、DRAW_ZIGZAG のカラーバージョンで、デフォルトのカラーセットを変更して、それぞれの線にそれぞれの色を指定することができます。
EA_OBJPROP_CHART_ID
このEAは、典型的なチャート機能としてのOBJ_CHARTオブジェクトのデモです。カスタムカラーやインジケーターなどを設定することができます。MQL5 Wizard - MFIによる条件付きの'Bullish/Bearish Meeting Lines'ロウソク足パターン
MFIによる条件付きの"Bullish/Bearish Meeting Lines"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。