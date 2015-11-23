コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DRAW_COLOR_CANDLES - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1258
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

セパレートウィンドウに特定の道具のロウソク足を描写するインジケーターの例

ロウソク足の色はNティックごとにランダムに変化します。インジケーターのNパラメーターは、手動で変更できるように後から作られたものです。 (インジケータープロパティのダイアログボックスのインプットタブ)。 初期設定では、#propertyで８つの色がplot1にセットされています。そして、OnCalculate() では、あらかじめセットされているリストから色がランダムに選ばれます。

The Drawing Styles in MQL5 も参照

DRAW_COLOR_CANDLES

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/349

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

DRAW_COLOR_BARSの描写スタイルは、インジケーターの値（始値、高値、安値、終値）に基づいて足を描写します。 これはDRAW_BARSの応用で、各足に対して個々の色をデフォルトの色から指定できます。

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG の描写スタイルは、２つのインジケーターの値を異なる色のラインを描写します。これは、DRAW_ZIGZAG のカラーバージョンで、デフォルトのカラーセットを変更して、それぞれの線にそれぞれの色を指定することができます。

EA_OBJPROP_CHART_ID EA_OBJPROP_CHART_ID

このEAは、典型的なチャート機能としてのOBJ_CHARTオブジェクトのデモです。カスタムカラーやインジケーターなどを設定することができます。

MQL5 Wizard - MFIによる条件付きの'Bullish/Bearish Meeting Lines'ロウソク足パターン MQL5 Wizard - MFIによる条件付きの'Bullish/Bearish Meeting Lines'ロウソク足パターン

MFIによる条件付きの"Bullish/Bearish Meeting Lines"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。