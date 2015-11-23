無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
セパレートウィンドウに特定の道具の足を描写するインジケーターの例
足の色はNティックごとにランダムに変化します。インジケーターのNパラメーターは、手動で変更できるように後から作られたものです。 (インジケータープロパティのダイアログボックスのインプットタブ)。 初期設定では、#propertyで８つの色がplot1にセットされています。 (DRAW_COLOR_BARS style)。 そして、OnCalculate()では、色はcolors[]配列にソートされた１４色からランダムに選ばれます。
The Drawing Styles in MQL5 も参照
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/348
DRAW_COLOR_ZIGZAG
DRAW_COLOR_ZIGZAG の描写スタイルは、２つのインジケーターの値を異なる色のラインを描写します。これは、DRAW_ZIGZAG のカラーバージョンで、デフォルトのカラーセットを変更して、それぞれの線にそれぞれの色を指定することができます。DRAW_COLOR_LINE
DRAW_COLOR_LINE の描写スタイルは、ラインを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。
DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_COLOR_CANDLES (DRAW_CANDLES) は、４つのインジケーターの値（始値、高値、安値、終値）によってロウソク足を描写しますさらに、それぞのセットでロウソク足の色を指定することが可能ですEA_OBJPROP_CHART_ID
このEAは、典型的なチャート機能としてのOBJ_CHARTオブジェクトのデモです。カスタムカラーやインジケーターなどを設定することができます。