DRAW_COLOR_BARS

DRAW_COLOR_ZIGZAG の描写スタイルは、２つのインジケーターの値を異なる色のラインを描写します。これは、DRAW_ZIGZAG のカラーバージョンで、デフォルトのカラーセットを変更して、それぞれの線にそれぞれの色を指定することができます。

DRAW_COLOR_LINE の描写スタイルは、ラインを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。