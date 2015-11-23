コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DRAW_COLOR_BARS - MetaTrader 5のためのインディケータ

セパレートウィンドウに特定の道具の足を描写するインジケーターの例

足の色はNティックごとにランダムに変化します。インジケーターのNパラメーターは、手動で変更できるように後から作られたものです。 (インジケータープロパティのダイアログボックスのインプットタブ)。 初期設定では、#propertyで８つの色がplot1にセットされています。 (DRAW_COLOR_BARS style)。 そして、OnCalculate()では、色はcolors[]配列にソートされた１４色からランダムに選ばれます。

The Drawing Styles in MQL5 も参照

