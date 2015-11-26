MQL5 Wizardを使えば、クライアントターミナルにあるStandard libraryのエキスパートアドバイザーを自動生成することができます。(詳細は、Creating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizardを参照)トレードシグナルのクラスを生成しさせすれば、トレードアイディアをすぐに確認することができますクラスの例と構造については MQL5 Wizard: How to Create a Module of Trading Signalsを参照してください。

一般的な考え方は下記の通りです:CExpertSignalがシグナルのクラスです。そして、LongCondition() と ShortCondition() を上書きする必要があります。

"Strategies of best traders" (ロシア)という著書があります。 そこには数多くの手法と方法が記述されており、転換足パターンを Stochastic、 CCI、 MFI、 RSIの条件のもと、焦点を当てていきます。



最も良い方法は、ロウソク足のパターンの確認に、CExpertSignalから導かれるクラスを切り分けて生成することです。ロウソク足のパターンによるトレードシグナルの確認には、CCandlePatternのクラスを書いて、必要な条件例えば、オシレーターの確認など)を追加すれば十分です。

MFIによる条件付きの"Bullish/Bearish Meeting Lines"の転換足パターンのシグナルを考えてみましょう。 トレードシグナルのモジュールは、CCandlePattern クラスに基づいています。ロウソク足のパターンによるシグナルの生成のシンプルな一例です。

1. "Meeting Lines"



1.1. Bullish Meeting Lines

このパターンは、終値が極めて近いブル型とベア型の2つのロウソク足からなります。2つのロウソク足の実体は、実体の長さの平均よりも大きくなければなりません。

"Bullish Meeting Lines"は、下降トレンドの転換を表します。







図1. "Bullish Meeting Lines" pattern



"Bullish Meeting Lines"は、 CCandlePatternのCheckPatternCheckPatternBullishMeetingLines() メソッド に実装されています:

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishMeetingLines() { if ((Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && ((Close( 1 )-Open( 1 ))>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 1 )-Close( 2 ))< 0.1 *AvgBody( 1 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) メソッド を "Bullish Meeting Lines"で使います。

1.1. Bearish Meeting Lines

このパターンは、終値が極めて近いブル型とベア型の2つのロウソク足からなります。2つのロウソク足の実体は、実体の長さの平均よりも大きくなければなりません。

"Bearish Meeting Lines"は、下降トレンドの転換を表します。





図2. "Bearish Meeting Lines"



"Bearish Meeting Lines"は、 CCandlePatternのCheckPatternBearishMeetingLines() メソッド に実装されています:

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishMeetingLines() { if ((Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && ((Open( 1 )-Close( 1 ))>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 1 )-Close( 2 ))< 0.1 *AvgBody( 1 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) メソッド を "Bearish Meeting Lines"で使います。

2. MFI条件付きのシグナル

買いポジション・売りポジションのシグナルは、MFIで確認する必要があります。MFIの値は、40 (買いポジションの場合)よりも低く、60 (売りポジションの場合)よりも高くなければなりません。

ポジションの決済はMFIの値で行います。2通りのケースがあります:



MFIが反対の基準値に到達した場合 (買いポジションは70。売りポジションは30) 逆のシグナルが発生しない (MFIが次の値に到達: 買いポジションは30、売りポジションは70)





図3. MFIをフィルターとした"Bearish Meeting Lines"

int CML_MFI::LongCondition() - 買いポジションのエントリー条件(80) と 売りポジションの決済条件 (40);



int CML_MFI::ShortCondition() - 売りポジションのエントリー条件(80) と 買いポジションの決済条件 (40)。

2.1. 買いポジション/売りポジションの決済

"Bullish Meeting Lines"の状態はMFIで確認する必要があります: MFI(1)<40 (直近の確定した足のMFIの値が40よりも小さい)。 MFIが基準値(70 か 30)を上抜けした場合、売りポジションを決済します。

int CML_MFI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_MEETING_LINES) && (MFI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 30 ) && (MFI( 2 )< 30 )) || ((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }





2.2. 売りポジション/買いポジションの決済

"Bearish Meeting Lines"の状態はMFIで確認する必要があります: MFI(1)>60 (直近の確定した足のMFIの値が60よりも大きい)。 MFIが基準値 (70 か 30)を上抜けした場合、買いポジションを決済します。

int CML_MFI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_MEETING_LINES) && (MFI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 )) || ((MFI( 1 )< 30 ) && (MFI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. MQL5 WizardでEAを生成する

CML_MFI クラスはStandard Libraryには含まれていません。利用するには、aml_mfi.mqh をダウンロードして、client_terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignalsに保存する必要があります。（添付詳細）同様の操作が acandlepatterns.mqh にも必要です。MQL5 Wizardを使うには、MetaEditorを再起動する必要があります。



エキスパートアドバイザーを生成するには、MQL5 Wizardを立ち上げてください:







図4. MQL5 WizardでEAを生成する

エキスパートアドバイザーの名前を決めましょう:







図5. エキスパートアドバイザーの一般設定

トレードシグナルのモジュールを選択します。





図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

今回の場合、モジュールは１つだけ使います。



"Signals based on Bullish/Bearish Meeting Lines by MFI"のモジュールを追加:







図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

シグナルの追加モジュール:







図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ

トレーリングプロパティにも様々なものがありますが、今回は"Trailing Stop not used"にします:







図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティ



資金管理プロパティとして、"Trading with fixed trade volume"(単利)を使います:







図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティ



"Finish"ボタンを押すと、エキスパートアドバイザーがExpert_AML_MFI.mq5に生成されます。保存場所は、terminal_data_folder\MQL5\Experts\です。

生成後のエキスパートアドバイザーのデフォルトのパラメーター:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

上記は下記にしなければなりません。:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose パラメーターは、ポジションのオープン、決済の最初のレベルを決めます。

LongCondition() と ShortCondition() のメソッドのコードの中に、デフォルトの固定値が入っています:

エントリー: 80;

決済: 40。

MQL5 Wizard で生成したエキスパートアドバイザーは、トレードシグナルのモジュールの"ボート"を使ってエントリー、決済を行います。メインモジュール(コンテナとして、すべての追加モジュールを含む)のボートもまた、使われますが、 LongCondition() と ShortCondition() メソッドは常に0を返します。

メインモジュールの評価結果は、"ボート"平均が使われます。今回の場合、メインモジュールとシグナルのモジュールがあるので、初期値を与えるときには、このことを考慮に入れなければいけません。そのことにより、ThresholdOpen と ThresholdClose は、 40=(0+80)/2 and 20=(0+40)/2に設定しなければなりません。

Signal_StopLevel と Signal_TakeLevel パラメーターの値は、0にします。これは、ポジションの決済は、決済条件がtrueのときにのみ行われるということを表します。

2.4. バックテスト結果



過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。(EURUSD H1, テスト期間: 2000.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=12, MA_period=4)。

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。





図11. Bullish/Bearish Meeting Lines + MFIのテスト結果

パラメーターの最適な設定値は、MetaTrader 5 client terminalのStrategy Testerで探すことができます。

MQL5 Wizard で生成したコードは expert_aml_mfi.mq5 です。