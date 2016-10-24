コードベースセクション
CronexAO_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

cronexao.mq5 (13.65 KB) ビュー
cronexao_htf.mq5 (21.03 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexAO指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたCronexAO.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　CronexAO_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2402

Exp_CronexDeMarker Exp_CronexDeMarker

Exp_CronexDeMarker EA はCronexDeMarkerオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Exp_CronexAO Exp_CronexAO

Exp_CronexAO EA は CronexAOオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

CronexAC_HTF CronexAC_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCronexAC指標

BackgroundCandle_CronexAO_HTF BackgroundCandle_CronexAO_HTF

この指標はCronexAO指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。