TDI - MetaTrader 5のためのインディケータ
指標は2本の線とヒストグラムとして描画されます。
- TD Index - トレンド指数
- Direction - トレンド方向の線
- Signal - 取引方向のヒストグラム
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
指標の可能な解釈
- ヒストグラムが上向き場合は買うことが好ましく、 下向きの場合は売ることが好ましいです。
- TD IndexとDirectionの交差やDirectionとZeroの交点だけでなく、方向の変化も、ヒストグラムで示される方向のポジションを開くシグナルになる可能性があります。
- 取引がカウンタトレンドポジション（ロールバック取引）を意味する場合、ヒストグラムの方向に反する線の方向の変化はカウンタトレンドポジションを開くためのシグナルとして役立ちます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20323
Trend_Percentage
Trend_Percentage - ブルとベアの割合Unsmoothed_RSI
平滑化されていないRSI指標です。