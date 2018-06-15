コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TDI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1085
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
TDI.mq5 (16.09 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

指標は2本の線とヒストグラムとして描画されます。

  1. TD Index - トレンド指数
  2. Direction - トレンド方向の線
  3. Signal - 取引方向のヒストグラム

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

指標の可能な解釈

  • ヒストグラムが上向き場合は買うことが好ましく、 下向きの場合は売ることが好ましいです。
  • TD IndexとDirectionの交差やDirectionとZeroの交点だけでなく、方向の変化も、ヒストグラムで示される方向のポジションを開くシグナルになる可能性があります。
  • 取引がカウンタトレンドポジション（ロールバック取引）を意味する場合、ヒストグラムの方向に反する線の方向の変化はカウンタトレンドポジションを開くためのシグナルとして役立ちます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20323

POB POB

Point of Balance (POB)

DSP DSP

Detrended Synthetic Price (DSP) オシレータ

Trend_Percentage Trend_Percentage

Trend_Percentage - ブルとベアの割合

Unsmoothed_RSI Unsmoothed_RSI

平滑化されていないRSI指標です。