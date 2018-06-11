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TDI - MetaTrader 5脚本

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该指标绘制两条直线和一个直方图:

  1. TD Index - 趋势指数;
  2. Direction - 趋势方向线;
  3. Signal - 交易方向直方图。

它有两个参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

指标的可能解释

  • 如果直方图向上，买入是首选; 如果向下 — 卖出是首选。
  • TD 指数和方向线的交点，方向和零点的交点，以及方向的变化也可作为一个信号，以便在直方图指示的方向上开仓。
  • 如果交易意味着逆势开仓 (在回滚时进行交易)，那么当曲线方向的变化与直方图方向相逆时可作为逆势开仓的信号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20323

POB POB

平衡点 (POB)。

DSP DSP

去趋势合成价格 (DSP) 振荡器

Trend_Percentage Trend_Percentage

Trend_Percentage - 牛市和熊市的比率。

Unsmoothed_RSI Unsmoothed_RSI

无平滑 RSI 指标。