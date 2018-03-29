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TDI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой две линии и гистограмму:
- TD Index - индекс тренда;
- Direction - линия направления тренда;
- Signal - гистограмма направления торговли.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Возможная интерпретация индикатора:
- Если гистограмма направлена вверх, то предпочтительное направление торговли - покупки, вниз - продажи.
- Пересечение линий TD Index и Direction, пересечение линией Direction нуля, а так же смена их направления могут являться сигналом на открытие позиции в сторону, указываемую гистограммой.
- Если торговля включает в себя открытие позиций против тренда (торговля на откатах), то смена направления линий против направления гистограммы, может служить сигналом на открытие позиции против тренда.
Trend_Percentage
Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.Unsmoothed_RSI
Несглаженный RSI.