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Индикаторы

TDI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4073
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой две линии и гистограмму:

  1. TD Index - индекс тренда;
  2. Direction - линия направления тренда;
  3. Signal - гистограмма направления торговли.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Возможная интерпретация индикатора:

  • Если гистограмма направлена вверх, то предпочтительное направление торговли - покупки, вниз - продажи.
  • Пересечение линий TD Index и Direction, пересечение линией Direction нуля, а так же смена их направления могут являться сигналом на открытие позиции в сторону, указываемую гистограммой.
  • Если торговля включает в себя открытие позиций против тренда (торговля на откатах), то смена направления линий против направления гистограммы, может служить сигналом на открытие позиции против тренда.

POB POB

Point of Balance (POB) - точка баланса.

DSP DSP

Осциллятор Detrended Synthetic Price (DSP)

Trend_Percentage Trend_Percentage

Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.

Unsmoothed_RSI Unsmoothed_RSI

Несглаженный RSI.