POB - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Point of Balance指標。
計算式は下記の通りです。
BL =(MinH+MaxH)/2、 BR =(MinL+MaxL)/2、 POB =(BL+BR)/2
ここで
- MinH, MaxH - 期間中の高値の最大値と最小値
- MinL, MaxL - 期間中の安値の最大値と最小値
指標には1つの入力パラメータがあります。
- Period - 指標計算期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20320
Detrended Synthetic Price (DSP) オシレータCustomizable_Awesome_Oscillator
設定可能なパラメータを持つオーサムオシレータ（Awesome Oscillator、AO）指標です。
Trend Detection IndexTrend_Percentage
Trend_Percentage - ブルとベアの割合