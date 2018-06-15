Point of Balance指標。

計算式は下記の通りです。

BL =(MinH+MaxH)/2、 BR =(MinL+MaxL)/2、 POB =(BL+BR)/2

ここで

MinH, MaxH - 期間中の高値の最大値と最小値

MinL, MaxL - 期間中の安値の最大値と最小値

指標には1つの入力パラメータがあります。