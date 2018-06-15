コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

POB - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
POB.mq5 (13.5 KB)
Point of Balance指標。

計算式は下記の通りです。

BL =(MinH+MaxH)/2、
BR =(MinL+MaxL)/2、
POB =(BL+BR)/2

ここで

  • MinH, MaxH - 期間中の高値の最大値と最小値
  • MinL, MaxL - 期間中の安値の最大値と最小値

指標には1つの入力パラメータがあります。

  • Period - 指標計算期間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20320

