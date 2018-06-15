Detrended Synthetic Priceオシレータはトレンドコンポーネントを考慮せずに価格の動きの傾向を示します。EMAと半期のEMAの差として計算されます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

Half-period MA - 「半期」移動平均の期間

- 「半期」移動平均の期間 Method - 移動平均計算法

- 移動平均計算法 Applied price - 移動平均計算期間

半期MA期間が10の場合、 2番目のMAは10 * 2 = 20に等しいです。