ポケットに対して
インディケータ

DSP - MetaTrader 5のためのインディケータ

Detrended Synthetic Priceオシレータはトレンドコンポーネントを考慮せずに価格の動きの傾向を示します。EMAと半期のEMAの差として計算されます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Half-period MA - 「半期」移動平均の期間
  • Method - 移動平均計算法
  • Applied price - 移動平均計算期間
半期MA期間が10の場合、 2番目のMAは10 * 2 = 20に等しいです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20319

