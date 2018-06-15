無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DSP - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 805
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Detrended Synthetic Priceオシレータはトレンドコンポーネントを考慮せずに価格の動きの傾向を示します。EMAと半期のEMAの差として計算されます。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Half-period MA - 「半期」移動平均の期間
- Method - 移動平均計算法
- Applied price - 移動平均計算期間
半期MA期間が10の場合、 2番目のMAは10 * 2 = 20に等しいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20319
Customizable_Awesome_Oscillator
設定可能なパラメータを持つオーサムオシレータ（Awesome Oscillator、AO）指標です。APR
Average Period Range - 1日平均の範囲の指標です。