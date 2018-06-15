コードベースセクション
Trend_Percentage - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、指定された間隔での強気および弱気バーの割合を示します。

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20324

