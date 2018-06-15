この指標は、平滑化されていないRSIの行を別のチャートウィンドウに表示します。

入力パラメータは4つです。

Period - 計算期間

- 計算期間 Applied price - 計算価格

- 計算価格 Overbought - 買われ過ぎレベル

- 買われ過ぎレベル Oversold - 売られ過ぎレベル

指標の解釈は、標準RSIに似ています。