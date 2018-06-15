無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Unsmoothed_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
この指標は、平滑化されていないRSIの行を別のチャートウィンドウに表示します。
入力パラメータは4つです。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算価格
- Overbought - 買われ過ぎレベル
- Oversold - 売られ過ぎレベル
指標の解釈は、標準RSIに似ています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20325
