ポケットに対して
インディケータ

Unsmoothed_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
639
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、平滑化されていないRSIの行を別のチャートウィンドウに表示します。

入力パラメータは4つです。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算価格
  • Overbought - 買われ過ぎレベル
  • Oversold - 売られ過ぎレベル
指標の解釈は、標準RSIに似ています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20325

