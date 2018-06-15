この指標には、指定した期間の平均範囲が表示されます。

2種類の範囲を示すことができます。

高値/安値 始値/終値

結果のレンダリングには2つのモードが利用可能です。

絶対値 相対値（パーセント）

入力パラメータは4つです。

Timeframe - 範囲が示される時間枠

- 範囲が示される時間枠 Period - データが示される期間（範囲）

- データが示される期間（範囲） Applied price - 範囲の価格 高値/安値 始値/終値

- 範囲の価格 Calculation mode - 計算および表示モード Absolute - 絶対値 Relative - パーセント値

- 計算および表示モード

図1 H4での一日の範囲

図2 H4でのH12の範囲