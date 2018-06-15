無料でロボットをダウンロードする方法を見る
APR - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標には、指定した期間の平均範囲が表示されます。
2種類の範囲を示すことができます。
- 高値/安値
- 始値/終値
結果のレンダリングには2つのモードが利用可能です。
- 絶対値
- 相対値（パーセント）
入力パラメータは4つです。
- Timeframe - 範囲が示される時間枠
- Period - データが示される期間（範囲）
- Applied price - 範囲の価格
- 高値/安値
- 始値/終値
- Calculation mode - 計算および表示モード
- Absolute - 絶対値
- Relative - パーセント値
図1 H4での一日の範囲
図2 H4でのH12の範囲
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20317
