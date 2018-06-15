コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

APR - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
779
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
APR.mq5 (14.48 KB)
この指標には、指定した期間の平均範囲が表示されます。

2種類の範囲を示すことができます。

  1. 高値/安値
  2. 始値/終値

結果のレンダリングには2つのモードが利用可能です。

  1. 絶対値
  2. 相対値（パーセント）

入力パラメータは4つです。

  • Timeframe - 範囲が示される時間枠
  • Period - データが示される期間（範囲）
  • Applied price - 範囲の価格
    • 高値/安値
    • 始値/終値
  • Calculation mode - 計算および表示モード
    • Absolute - 絶対値
    • Relative - パーセント値

図1　H4での一日の範囲

図2　H4でのH12の範囲

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20317

