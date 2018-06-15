この指標はオーサムオシレータ（AO）のバリエーションで、パラメータをカスタマイズすることができます。

MA Fast period - 高速移動平均期間

- 高速移動平均期間 MA Slow period - 低速移動平均期間

- 低速移動平均期間 Method - 移動平均計算法

- 移動平均計算法 Applied price - 移動平均計算期間

図1 単純MA

図2 指数MA

図3 平滑化されたMA

図4 線形加重MA