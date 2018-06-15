無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Customizable_Awesome_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
696
評価:
-
パブリッシュ済み:
この指標はオーサムオシレータ（AO）のバリエーションで、パラメータをカスタマイズすることができます。
- MA Fast period - 高速移動平均期間
- MA Slow period - 低速移動平均期間
- Method - 移動平均計算法
- Applied price - 移動平均計算期間
図1 単純MA
図2 指数MA
図3 平滑化されたMA
図4 線形加重MA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20318