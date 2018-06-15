コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Customizable_Awesome_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
この指標はオーサムオシレータ（AO）のバリエーションで、パラメータをカスタマイズすることができます。

  • MA Fast period - 高速移動平均期間
  • MA Slow period - 低速移動平均期間
  • Method - 移動平均計算法
  • Applied price - 移動平均計算期間

図1　単純MA

図2　指数MA

図3　平滑化されたMA

図4　線形加重MA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20318

