HLBands - MetaTrader 5のためのインディケータ

HLBands.mq5
この指標では、パラメータに指定された期間の始値、高値、安値、終値がチャートに表示されます。

下記の2つの表示モードから選択できます。

  1. 高値/安値
  2. 始値/終値

更新モードは2つあります。

  1. 選択された期間の最初のローソク足の開始時（指定された時間枠の最初のローソク足の高値、低値、始値を示す）
  2. 指定した期間の期間全体を表示

また、チャートにレベルを表示する期間を設定することもできます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Bands period - 表示されるレベルの期間
  • Bands Update - レベル更新のモード
    • at the opening of the bar - 選択された時間枠の現在のバーのみが更新され、そのレベルは選択された期間のすべてのバーで変更されない
    • always - レベルは価格が以前のレベルを超えると更新される（期間全体の最小/最大レベルが表示される）
  • Bands Applied price - 選択された期間のオープンの線が常に表示される。ローソク足の高値/安値レベルとローソク足の始値/終値レベルの2つのレベル表示モードのいずれかを選択できる。

図1　H4チャートのD1期間、高値/安値、"always"更新モード

図1　H4チャートのD1期間、高値/安値、"always"更新モード

図2　H4チャートのD1期間、高値/安値、期間の最初のバーでのみ更新

図2　H4チャートのD1期間、高値/安値、期間の最初のバーでのみ更新

図3　H4チャートのD1期間、始値/終値、"always"更新モード

図3　H4チャートのD1期間、始値/終値、"always"更新モード

図4　H4チャートのD1期間、始値/終値、期間の最初のバーでのみ更新

図4　H4チャートのD1期間、始値/終値、期間の最初のバーでのみ更新

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20310

