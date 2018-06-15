この指標では、パラメータに指定された期間の始値、高値、安値、終値がチャートに表示されます。

下記の2つの表示モードから選択できます。

高値/安値 始値/終値

更新モードは2つあります。

選択された期間の最初のローソク足の開始時（指定された時間枠の最初のローソク足の高値、低値、始値を示す） 指定した期間の期間全体を表示

また、チャートにレベルを表示する期間を設定することもできます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

Bands period - 表示されるレベルの期間

- 表示されるレベルの期間 Bands Update - レベル更新のモード at the opening of the bar - 選択された時間枠の現在のバーのみが更新され、そのレベルは選択された期間のすべてのバーで変更されない always - レベルは価格が以前のレベルを超えると更新される（期間全体の最小/最大レベルが表示される）

- レベル更新のモード Bands Applied price - 選択された期間のオープンの線が常に表示される。ローソク足の高値/安値レベルとローソク足の始値/終値レベルの2つのレベル表示モードのいずれかを選択できる。

図1 H4チャートのD1期間、高値/安値、"always"更新モード

図2 H4チャートのD1期間、高値/安値、期間の最初のバーでのみ更新

図3 H4チャートのD1期間、始値/終値、"always"更新モード

図4 H4チャートのD1期間、始値/終値、期間の最初のバーでのみ更新