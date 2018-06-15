無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標では、パラメータに指定された期間の始値、高値、安値、終値がチャートに表示されます。
下記の2つの表示モードから選択できます。
- 高値/安値
- 始値/終値
更新モードは2つあります。
- 選択された期間の最初のローソク足の開始時（指定された時間枠の最初のローソク足の高値、低値、始値を示す）
- 指定した期間の期間全体を表示
また、チャートにレベルを表示する期間を設定することもできます。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Bands period - 表示されるレベルの期間
- Bands Update - レベル更新のモード
- at the opening of the bar - 選択された時間枠の現在のバーのみが更新され、そのレベルは選択された期間のすべてのバーで変更されない
- always - レベルは価格が以前のレベルを超えると更新される（期間全体の最小/最大レベルが表示される）
- Bands Applied price - 選択された期間のオープンの線が常に表示される。ローソク足の高値/安値レベルとローソク足の始値/終値レベルの2つのレベル表示モードのいずれかを選択できる。
図1 H4チャートのD1期間、高値/安値、"always"更新モード
図2 H4チャートのD1期間、高値/安値、期間の最初のバーでのみ更新
図3 H4チャートのD1期間、始値/終値、"always"更新モード
図4 H4チャートのD1期間、始値/終値、期間の最初のバーでのみ更新
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20310
