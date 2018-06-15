無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EA逆指値注文 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1523
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Vladimir Khlystov、MQL5コードの著者: barabashkakvn.
アイディアの著者: Vladimir Khlystov、MQL5コードの著者: barabashkakvn.
このエキスパートアドバイザーは、逆指値買い注文および逆指値売り注文のグリッドを配置します。利益がProfit purpose以上になると、ポジションはすべて決済されて未決注文は削除されます。その後、サイクルが新たに繰り返されます。
入力値
- Profit purpose (in money) - 貨幣単位での利益
- Use Buy stop - 逆指値買い注文を有効/無効にする
- Use Sell stop - 逆指値売り注文を有効/無効にする
- Maximum pending orders - 各種類の注文の最大数
- StopLoss ("0" -> off)
- TakeProfit ("0" -> off)
- Distance from current price - 現行価格からの距離
- Lots - 最初の注文のロットサイズ
- Lot Ratio - ロット増加率（ 増加したくない場合はパラメータを1.0に設定）
- magic number - EAの一意のID
EURUSDでの「真のティックに基づく全ティック」モードのテストの例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20304
Highest Lowest
Highest Lowest指標では、左側および右側のバーより高いバー、ならびに左側および右側のバーより低いバーが検索されます。DRAW_ARROWスタイルが使用されます。JPオシレータ
トレンドオシレータです。