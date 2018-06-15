コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

EA逆指値注文 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1523
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Vladimir KhlystovMQL5コードの著者: barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、逆指値買い注文および逆指値売り注文のグリッドを配置します。利益がProfit purpose以上になると、ポジションはすべて決済されて未決注文は削除されます。その後、サイクルが新たに繰り返されます。


入力値

  • Profit purpose (in money) - 貨幣単位での利益
  • Use Buy stop - 逆指値買い注文を有効/無効にする
  • Use Sell stop - 逆指値売り注文を有効/無効にする
  • Maximum pending orders - 各種類の注文の最大数
  • StopLoss ("0" -> off)
  • TakeProfit ("0" -> off)
  • Distance from current price - 現行価格からの距離
  • Lots - 最初の注文のロットサイズ
  • Lot Ratio - ロット増加率（ 増加したくない場合はパラメータを1.0に設定）
  • magic number - EAの一意のID

EURUSDでの「真のティックに基づく全ティック」モードのテストの例

EA逆指値注文

