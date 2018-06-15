アイディアの著者: Vladimir Khlystov、MQL5コードの著者: barabashkakvn.

このエキスパートアドバイザーは、逆指値買い注文および逆指値売り注文のグリッドを配置します。利益がProfit purpose以上になると、ポジションはすべて決済されて未決注文は削除されます。その後、サイクルが新たに繰り返されます。





入力値

Profit purpose (in money) - 貨幣単位での利益

(in money) - 貨幣単位での利益 Use Buy stop - 逆指値買い注文を有効/無効にする

- 逆指値買い注文を有効/無効にする Use Sell stop - 逆指値売り注文を有効/無効にする

- 逆指値売り注文を有効/無効にする Maximum pending orders - 各種類の注文の最大数

- 各種類の注文の最大数 StopLoss ("0" -> off)

TakeProfit ("0" -> off)

Distance from current price - 現行価格からの距離

- 現行価格からの距離 Lots - 最初の注文のロットサイズ

- 最初の注文のロットサイズ Lot Ratio - ロット増加率（ 増加したくない場合はパラメータを1.0に設定）

- ロット増加率（ 増加したくない場合はパラメータを1.0に設定） magic number - EAの一意のID

EURUSDでの「真のティックに基づく全ティック」モードのテストの例