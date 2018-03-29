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APR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает средний диапазон данных за выбранный период.
Может отображать два вида диапазонов:
- High/Low;
- Open/Close.
Результат отображает в двух вариациях:
- Абсолютные значения;
- Относительные значения (в процентах).
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Timeframe - таймфрейм, за который отображаются данные диапазона;
- Period - период (диапазон), за который отображаются данные;
- Applied price - цены диапазонов
- High/Low;
- Open/Close.
- Calculation mode - метод расчета и отображения:
- Absolute - абсолютные величины;
- Relative - относительные (в процентах).
Рис.1. Дневной диапазон на H4
Рис.2. Диапазон H12 на H4
Customizable_Awesome_Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.HLBands
Индикатор дневных уровней.