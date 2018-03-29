CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

APR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1896
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает средний диапазон данных за выбранный период.

Может отображать два вида диапазонов:

  1. High/Low;
  2. Open/Close.

Результат отображает в двух вариациях:

  1. Абсолютные значения;
  2. Относительные значения (в процентах).

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Timeframe - таймфрейм, за который отображаются данные диапазона;
  • Period - период (диапазон), за который отображаются данные;
  • Applied price - цены диапазонов
    • High/Low;
    • Open/Close.
  • Calculation mode - метод расчета и отображения:
    • Absolute - абсолютные величины;
    • Relative - относительные (в процентах).

Рис.1. Дневной диапазон на H4

Рис.1. Дневной диапазон на H4

Рис.2. Диапазон H12 на H4

Рис.2. Диапазон H12 на H4

Customizable_Awesome_Oscillator Customizable_Awesome_Oscillator

Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.

HLBands HLBands

Индикатор дневных уровней.

DSP DSP

Осциллятор Detrended Synthetic Price (DSP)

POB POB

Point of Balance (POB) - точка баланса.