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指标显示指定周期的平均范围。
它可以显示两种类型的范围:
- 最高价/最低价;
- 开盘价/收盘价。
有两种渲染结果模式可用:
- 绝对值;
- 相对值 (百分比)。
它有四个输入参数:
- Timeframe - 显示范围的时间帧;
- Period - 显示数据的周期 (范围);
- Applied price - 范围的价格类型
- 最高价/最低价;
- 开盘价/收盘价。
- Calculation mode - 计算和显示模式:
- Absolute - 绝对值;
- Relative - 百分比值。
图例1. H4 图表上的日线
图例 2. H4 图表上的 H12 范围
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20317
Customizable_Awesome_Oscillator
带有可配置参数的动量震荡 (AO) 指标。DSP
去趋势合成价格 (DSP) 振荡器