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指标

APR - MetaTrader 5脚本

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指标显示指定周期的平均范围。

它可以显示两种类型的范围:

  1. 最高价/最低价;
  2. 开盘价/收盘价。

有两种渲染结果模式可用:

  1. 绝对值;
  2. 相对值 (百分比)。

它有四个输入参数:

  • Timeframe - 显示范围的时间帧;
  • Period - 显示数据的周期 (范围);
  • Applied price - 范围的价格类型
    • 最高价/最低价;
    • 开盘价/收盘价。
  • Calculation mode - 计算和显示模式:
    • Absolute - 绝对值;
    • Relative - 百分比值。

图例1. H4 图表上的日线

图例1. H4 图表上的日线

图例 2. H4 图表上的 H12 范围

图例 2. H4 图表上的 H12 范围

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20317

HLBands HLBands

日线级别指标。

EA 停止订单 EA 停止订单

智能交易系统放置一批 Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。

Customizable_Awesome_Oscillator Customizable_Awesome_Oscillator

带有可配置参数的动量震荡 (AO) 指标。

DSP DSP

去趋势合成价格 (DSP) 振荡器