指标在图表上显示开盘价，最高价，最低价，以及参数中指定区间的开盘价。

您可以在两种级别显示模式之间选择:

最高价/最低价; 开盘价/收盘价。

和两种级别更新模式:

仅在选定时间段的第一根蜡烛条开盘时 (显示指定时间段的第一根蜡烛条的最高价，最低价和开盘价); 显示指定时间帧的整个周期的级别。

它还允许设置在图表上显示级别的区间。

指标有三个输入参数:

Bands period - 显示级别的周期;

- 显示级别的周期; Bands Update - 级别更新的模式: at the opening of the bar - 仅更新所选时间帧内的当前柱线，之后在选定周期的所有剩余柱线级别保持不变; always - 当价格超过先前的级别时，级别被更新，即显示整个期间的最小/最大级别。

- 级别更新的模式: Bands Applied price - 所选周期的开盘线始终显示，您可以在两种级别的显示模式中进行选择: 蜡烛条的最高/最低级别和蜡烛条的开盘/收盘级别。

图例1. 在 H4 图表上的 D1 时段，最高/最低级别，更新模式为 "always"

图例 2. 在 H4 图表上的 D1 时段，最高/最低级别，仅更新周期的首根柱线

图例 3. 在 H4 图表上的 D1 时段，开盘/收盘级别，更新模式为 "always"

图例 4. 在 H4 图表上的 D1 时段，开盘/收盘级别，仅更新周期的首根柱线