ポケットに対して
インディケータ

Highest Lowest - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1075
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Highest Lowest指標では、左側および右側のバーより高いバー、ならびに左側および右側のバーより低いバーが検索されます。

Highest Lowest

図 1. Highest Lowest

指標はDRAW_ARROWスタイルで表示されます。

指標では右のバーが分析されるため、指標値が変更されることがあります。たとえば、次のバーが再描画される場合があります。

Highest Lowest バーが再描画される場合があります。

図2　Highest Lowest バーが再描画される場合があります。

このバーは再描画されません。

Highest Lowest このバーは再描画されません。

図3　Highest Lowest このバーは再描画されません。

指標のバーのデフォルトの索引付けを表示する場合は、OnCalculateのコードのコメントを解除します。

/*
   int bar_0=0;
   int bar_rates_total_minus_1=rates_total-1;
   Comment("prev_calculated=",prev_calculated,"\n",
           "time[",bar_0,"]=",time[bar_0],"\n",
           "time[",bar_rates_total_minus_1,"]=",time[bar_rates_total_minus_1]);
*/

このコードは、prev_calculated変数の値、0インデックスを持つバーの時間、およびrates_total-1のインデックスを持つバーの時間を画面に表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20300

