Highest Lowest指標では、左側および右側のバーより高いバー、ならびに左側および右側のバーより低いバーが検索されます。
図 1. Highest Lowest
指標はDRAW_ARROWスタイルで表示されます。
指標では右のバーが分析されるため、指標値が変更されることがあります。たとえば、次のバーが再描画される場合があります。
図2 Highest Lowest バーが再描画される場合があります。
このバーは再描画されません。
図3 Highest Lowest このバーは再描画されません。
指標のバーのデフォルトの索引付けを表示する場合は、OnCalculateのコードのコメントを解除します。
/*
int bar_0=0;
int bar_rates_total_minus_1=rates_total-1;
Comment("prev_calculated=",prev_calculated,"\n",
"time[",bar_0,"]=",time[bar_0],"\n",
"time[",bar_rates_total_minus_1,"]=",time[bar_rates_total_minus_1]);
*/
このコードは、prev_calculated変数の値、0インデックスを持つバーの時間、およびrates_total-1のインデックスを持つバーの時間を画面に表示します。
