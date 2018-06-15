Highest Lowest指標では、左側および右側のバーより高いバー、ならびに左側および右側のバーより低いバーが検索されます。

図 1. Highest Lowest

指標はDRAW_ARROWスタイルで表示されます。

指標では右のバーが分析されるため、指標値が変更されることがあります。たとえば、次のバーが再描画される場合があります。

図2 Highest Lowest バーが再描画される場合があります。

このバーは再描画されません。

図3 Highest Lowest このバーは再描画されません。

指標のバーのデフォルトの索引付けを表示する場合は、OnCalculateのコードのコメントを解除します。

このコードは、prev_calculated変数の値、0インデックスを持つバーの時間、およびrates_total-1のインデックスを持つバーの時間を画面に表示します。