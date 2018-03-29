Индикатор выводит на график уровни Open, High и Low открытия заданного в настройках периода.

Позволяет выбрать два режима отображения уровней:

High/Low; Open/Close.

и два режима обновления уровней:

Только на момент открытия первой свечи заданного периода (отображение уровней High, Low и Open только первой свечи заданного таймфрейма); Отображение уровней за весь период заданного таймфрейма.

Также, позволяет задать период, уровни которого будут отображаться на графике.

Имеет три настраиваемых параметра:

Bands period - период отображаемых уровней;

- период отображаемых уровней; Bands Update - режим обновления уровней: at the opening of the bar - обновляется только текущий бар выбранного таймфрейма, затем уровни остаются неизменными на всем протяжении баров выбранного периода.; always - уровни изменяют свои значения при выходе цены за их пределы, т.е., отображают максимальное/минимальное значение за выбранный период.

- режим обновления уровней: Bands Applied price - всегда отображается линия открытия выбранного периода, и можно выбрать два режима отображаемых уровней: High/Low свечей и Open/Close свечей.

Рис.1. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление всегда

Рис.2. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление только на первом баре периода

Рис.3. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление всегда

Рис.4. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление только на первом баре периода