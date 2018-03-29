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Индикаторы

HLBands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2384
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор выводит на график уровни Open, High и Low открытия заданного в настройках периода.

Позволяет выбрать два режима отображения уровней:

  1. High/Low;
  2. Open/Close.

и два режима обновления уровней:

  1. Только на момент открытия первой свечи заданного периода (отображение уровней High, Low и Open только первой свечи заданного таймфрейма);
  2. Отображение уровней за весь период заданного таймфрейма.

Также, позволяет задать период, уровни которого будут отображаться на графике.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Bands period - период отображаемых уровней;
  • Bands Update - режим обновления уровней:
    • at the opening of the bar - обновляется только текущий бар выбранного таймфрейма, затем уровни остаются неизменными на всем протяжении баров выбранного периода.;
    • always - уровни изменяют свои значения при выходе цены за их пределы, т.е., отображают максимальное/минимальное значение за выбранный период.
  • Bands Applied price - всегда отображается линия открытия выбранного периода, и можно выбрать два режима отображаемых уровней: High/Low свечей и Open/Close свечей.

Рис.1. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление всегда

Рис.1. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление всегда

Рис.2. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление только на первом баре периода

Рис.2. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление только на первом баре периода

Рис.3. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление всегда

Рис.3. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление всегда

Рис.4. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление только на первом баре периода

Рис.4. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление только на первом баре периода

EA Stop Order EA Stop Order

Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.

Highest Lowest Highest Lowest

Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.

Customizable_Awesome_Oscillator Customizable_Awesome_Oscillator

Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.

APR APR

Average Period Range - индикатор среднего дневного диапазона.