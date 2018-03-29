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HLBands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор выводит на график уровни Open, High и Low открытия заданного в настройках периода.
Позволяет выбрать два режима отображения уровней:
- High/Low;
- Open/Close.
и два режима обновления уровней:
- Только на момент открытия первой свечи заданного периода (отображение уровней High, Low и Open только первой свечи заданного таймфрейма);
- Отображение уровней за весь период заданного таймфрейма.
Также, позволяет задать период, уровни которого будут отображаться на графике.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Bands period - период отображаемых уровней;
- Bands Update - режим обновления уровней:
- at the opening of the bar - обновляется только текущий бар выбранного таймфрейма, затем уровни остаются неизменными на всем протяжении баров выбранного периода.;
- always - уровни изменяют свои значения при выходе цены за их пределы, т.е., отображают максимальное/минимальное значение за выбранный период.
- Bands Applied price - всегда отображается линия открытия выбранного периода, и можно выбрать два режима отображаемых уровней: High/Low свечей и Open/Close свечей.
Рис.1. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление всегда
Рис.2. Период D1 на графике H4, уровни High/Low, обновление только на первом баре периода
Рис.3. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление всегда
Рис.4. Период D1 на графике H4, уровни Open/Close, обновление только на первом баре периода
Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.Highest Lowest
Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.
Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.APR
Average Period Range - индикатор среднего дневного диапазона.