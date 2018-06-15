コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

JPオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
840
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

下記の計算式で計算される指標です。

JPO = MA(close[period] - (close[period-1]/2 + close[period-2]/2)) - (0 - (close[period] - close[period-4]))

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Method - 計算法
  • Smoothing - 平滑化を有効にする(Yes/No)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20275

UI UI

Ulcer Index (UI) - ボラティリティ減少指数です。

TTMS TTMS

John Carter TTM Squeeze - トレンドゾーンの指標です。

Highest Lowest Highest Lowest

Highest Lowest指標では、左側および右側のバーより高いバー、ならびに左側および右側のバーより低いバーが検索されます。DRAW_ARROWスタイルが使用されます。

EA逆指値注文 EA逆指値注文

このエキスパートアドバイザーは、逆指値買い注文および逆指値売り注文のグリッドを配置します。