無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
JPオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 840
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
下記の計算式で計算される指標です。
JPO = MA(close[period] - (close[period-1]/2 + close[period-2]/2)) - (0 - (close[period] - close[period-4]))
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Method - 計算法
- Smoothing - 平滑化を有効にする(Yes/No)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20275
Highest Lowest
Highest Lowest指標では、左側および右側のバーより高いバー、ならびに左側および右側のバーより低いバーが検索されます。DRAW_ARROWスタイルが使用されます。EA逆指値注文
このエキスパートアドバイザーは、逆指値買い注文および逆指値売り注文のグリッドを配置します。