EA Stop Order

Автор идеи - Vladimir Khlystov, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. При достижении прибыли равной или большей Profit purpose закрываются все позиции и удаляются все отложенные ордера. Затем цикл повторяется заново.





Входные параметры

Profit purpose (in money) - цель прибыли, в деньгах;

(in money) - цель прибыли, в деньгах; Use Buy stop - разрешить/запретить выставлять Buy Stop;

- разрешить/запретить выставлять Buy Stop; Use Sell stop - разрешить/запретить выставлять Sell Stop;

- разрешить/запретить выставлять Sell Stop; Maximum pending orders - максимальное количество ордеров каждого типа;

- максимальное количество ордеров каждого типа; StopLoss ("0" -> off) - стоп лосс;

- стоп лосс; TakeProfit ("0" -> off) - тейк профит;

- тейк профит; Distance from current price - отступ от текущей цены;

- отступ от текущей цены; Lots - размер лота первого ордера;

- размер лота первого ордера; Lot Ratio - коэффициент увеличения лота, если не хотите увеличивать лот, поставьте 1.0;

- коэффициент увеличения лота, если не хотите увеличивать лот, поставьте 1.0; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков", на EURUSD: