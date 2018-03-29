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EA Stop Order - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2957
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- Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov, автор MQL5-кода - barabashkakvn.
Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. При достижении прибыли равной или большей Profit purpose закрываются все позиции и удаляются все отложенные ордера. Затем цикл повторяется заново.
Входные параметры
- Profit purpose (in money) - цель прибыли, в деньгах;
- Use Buy stop - разрешить/запретить выставлять Buy Stop;
- Use Sell stop - разрешить/запретить выставлять Sell Stop;
- Maximum pending orders - максимальное количество ордеров каждого типа;
- StopLoss ("0" -> off) - стоп лосс;
- TakeProfit ("0" -> off) - тейк профит;
- Distance from current price - отступ от текущей цены;
- Lots - размер лота первого ордера;
- Lot Ratio - коэффициент увеличения лота, если не хотите увеличивать лот, поставьте 1.0;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Пример теста в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков", на EURUSD:
Highest Lowest
Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.JP Oscillator
Трендовый индикатор-осциллятор.
HLBands
Индикатор дневных уровней.Customizable_Awesome_Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.