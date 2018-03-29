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EA Stop Order - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2957
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov, автор MQL5-кода - barabashkakvn.

Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. При достижении прибыли равной или большей Profit purpose закрываются все позиции и удаляются все отложенные ордера. Затем цикл повторяется заново.


Входные параметры

  • Profit purpose (in money) - цель прибыли, в деньгах;
  • Use Buy stop - разрешить/запретить выставлять Buy Stop;
  • Use Sell stop - разрешить/запретить выставлять Sell Stop;
  • Maximum pending orders - максимальное количество ордеров каждого типа;
  • StopLoss ("0" -> off) - стоп лосс;
  • TakeProfit ("0" -> off) - тейк профит;
  • Distance from current price - отступ от текущей цены;
  • Lots - размер лота первого ордера;
  • Lot Ratio - коэффициент увеличения лота, если не хотите увеличивать лот, поставьте 1.0;
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков", на EURUSD:

EA Stop Order

Highest Lowest Highest Lowest

Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.

JP Oscillator JP Oscillator

Трендовый индикатор-осциллятор.

HLBands HLBands

Индикатор дневных уровней.

Customizable_Awesome_Oscillator Customizable_Awesome_Oscillator

Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.