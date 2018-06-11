思路来自: Vladimir Khlystov, MQL5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统放置一批 Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 当利润达到或超过 Profit purpose 时，所有持仓均被平仓，所有挂单均被删除。 之后，重复新的循环。





输入值

Profit purpose (资金) - 资金利润目标;

(资金) - 资金利润目标; Use Buy stop - 启用/禁用 Buy Stop 订单;

- 启用/禁用 Buy Stop 订单; Use Sell stop - 启用/禁用 Sell Stop 订单;

- 启用/禁用 Sell Stop 订单; Maximum pending orders - 每种类型的最大订单数量;

- 每种类型的最大订单数量; StopLoss ("0" -> off) ;

; TakeProfit ("0" -> off) ;

; Distance from current price - 距当前价格的距离;

- 距当前价格的距离; Lots - 第一笔订单的交易量大小;

- 第一笔订单的交易量大小; Lot Ratio - 增长比率; 如果您不想增加交易量，请将参数设置为 1.0;

- 增长比率; 如果您不想增加交易量，请将参数设置为 1.0; magic number - EA 的唯一标识符。

EURUSD 的 "基于真实逐笔报价的每笔报价" 模式下的测试示例: