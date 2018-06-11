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EA 停止订单 - MetaTrader 5EA

cmillion | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路来自: Vladimir Khlystov, MQL5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统放置一批 Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 当利润达到或超过 Profit purpose 时，所有持仓均被平仓，所有挂单均被删除。 之后，重复新的循环。


输入值

  • Profit purpose (资金) - 资金利润目标;
  • Use Buy stop - 启用/禁用 Buy Stop 订单;
  • Use Sell stop - 启用/禁用 Sell Stop 订单;
  • Maximum pending orders - 每种类型的最大订单数量;
  • StopLoss ("0" -> off);
  • TakeProfit ("0" -> off);
  • Distance from current price - 距当前价格的距离;
  • Lots - 第一笔订单的交易量大小;
  • Lot Ratio - 增长比率; 如果您不想增加交易量，请将参数设置为 1.0;
  • magic number - EA 的唯一标识符。

EURUSD 的 "基于真实逐笔报价的每笔报价" 模式下的测试示例:

EA 停止订单

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20304

高低值 高低值

高低值指标搜索左右两侧的最高柱线，以及左右两侧的最低柱线。 使用 DRAW_ARROW 样式。

JP 振荡器 JP 振荡器

一款趋势振荡器。

HLBands HLBands

日线级别指标。

APR APR

平均周期范围 - 一款日线级平均范围指标。