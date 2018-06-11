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EA 停止订单 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1635
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Vladimir Khlystov, MQL5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统放置一批 Buy Stop 和 Sell Stop 的挂单。 当利润达到或超过 Profit purpose 时，所有持仓均被平仓，所有挂单均被删除。 之后，重复新的循环。
输入值
- Profit purpose (资金) - 资金利润目标;
- Use Buy stop - 启用/禁用 Buy Stop 订单;
- Use Sell stop - 启用/禁用 Sell Stop 订单;
- Maximum pending orders - 每种类型的最大订单数量;
- StopLoss ("0" -> off);
- TakeProfit ("0" -> off);
- Distance from current price - 距当前价格的距离;
- Lots - 第一笔订单的交易量大小;
- Lot Ratio - 增长比率; 如果您不想增加交易量，请将参数设置为 1.0;
- magic number - EA 的唯一标识符。
EURUSD 的 "基于真实逐笔报价的每笔报价" 模式下的测试示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20304