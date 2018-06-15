コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TTMS - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1851
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
TTMS.mq5 (15.32 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Trade The Markets Squeeze指標。主なアイデアは、ボリンジャーバンドがケルトナーバンドの中に位置し、取引ゾーンを形成する場合にのみ取引することです。

この指標は、中心線に沿ってシグナルラベルが付いたヒストグラムとして描画されます。指標には設定可能なパラメータが7つあります。

  • BB period - ボリンジャーバンドの計算期間
  • BB deviation -ボリンジャーバンドの偏差
  • Keltner period - ケルトナーバンドの計算期間
  • Keltner smooth period - ケルトナーバンドの平滑化期間
  • Keltner smooth method - ケルトナーバンドの平滑化法
  • Keltner deviation - ケルトナーバンドの偏差
  • Signal label size - シグナルラインのサイズ
解釈: シグナルラベルに色がついている場合は、取引ゾーンが見つかったことを意味します。取引は、方向指標、移動平均、ボリンジャーバンドまたはMAの交差などに従って実行する必要があります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20273

TOSC TOSC

トレンドオシレータです。

RTL RTL

Recursive Trendline (RTL)トレンド指標。

UI UI

Ulcer Index (UI) - ボラティリティ減少指数です。

JPオシレータ JPオシレータ

トレンドオシレータです。