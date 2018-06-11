交易市场挤压指标。 主要思路: 仅在布林带处于 Keltner 带内进行交易，从而形成交易区域。

指标绘制为直方图并沿中心线带有信号标签。 它有七个可配置的参数:

BB period - 布林带计算周期;

- 布林带计算周期; BB deviation - 布林带偏差;

- 布林带偏差; Keltner period - Keltner 带计算周期;

- Keltner 带计算周期; Keltner smooth period - Keltner 带平滑周期;

- Keltner 带平滑周期; Keltner smooth method - Keltner 带平滑方法;

- Keltner 带平滑方法; Keltner deviation - Keltner Bands deviation;

- Keltner Bands deviation; Signal label size - 信号标签大小.

解释: 当信号标签被着色时，意味着发现交易区域。 交易应根据方向指标，移动平均线，布林线或 MAs 等进行。