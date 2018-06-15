コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

UI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ulcer Index (UI) ではボラティリティ減少リスクが示されます。それは、ボラティリティの低下、すなわち、期間内でドローダウンか回復が可能なことを示します。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Inverse pair - 逆計算
  • Applied price - 計算に使用される価格
指標値が高いほど、ボラティリティが減少する可能性が高くなります。

図1　直接計算

図1　直接計算

図2　逆計算

図2　逆計算

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20274

