MetaTrader 5
UI - MetaTrader 5のためのインディケータ
Ulcer Index (UI) ではボラティリティ減少リスクが示されます。それは、ボラティリティの低下、すなわち、期間内でドローダウンか回復が可能なことを示します。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Inverse pair - 逆計算
- Applied price - 計算に使用される価格
指標値が高いほど、ボラティリティが減少する可能性が高くなります。
図1 直接計算
図2 逆計算
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20274
