Ulcer Index (UI) ではボラティリティ減少リスクが示されます。それは、ボラティリティの低下、すなわち、期間内でドローダウンか回復が可能なことを示します。

指標には3つの入力パラメータがあります。

Period - 計算期間

- 計算期間 Inverse pair - 逆計算

- 逆計算 Applied price - 計算に使用される価格

指標値が高いほど、ボラティリティが減少する可能性が高くなります。

図1 直接計算

図2 逆計算