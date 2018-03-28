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Индикаторы

TTMS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2272
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Индикатор Trade The Markets Squeeze. Основная идея индикатора заключается в торговле только, когда полосы Bollinger Bands находятся в пределах полос Кельтнера и образуют тем самым торговые зоны.

Индикатор представлен гистограммой с сигнальными метками по осевой линии, имеет семь настраиваемых параметров:

  • BB period - период расчета Bollinger Bands;
  • BB deviation - отклонение Bollinger Bands;
  • Keltner period - период расчета полос Кельтнера;
  • Keltner smooth period - период сглаживания полос Кельтнера;
  • Keltner smooth method - метод сглаживания полос Кельтнера;
  • Keltner deviation - отклонение полос Кельтнера;
  • Signal label size - размер сигнальных меток.
Интерпретация: когда сигнальные метки имеют цвет, значит найдена торговая зона. Торговля при этом ведется по индикаторам направления, скользящей средней, пересечению ценой полос Bollinger Bands или МА, и т.п.

TOSC TOSC

Трендовый индикатор Trend Oscillator.

RTL RTL

Трендовый индикатор Recursive Trendline (RTL).

JP Oscillator JP Oscillator

Трендовый индикатор-осциллятор.

Highest Lowest Highest Lowest

Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.