Индикатор Trade The Markets Squeeze. Основная идея индикатора заключается в торговле только, когда полосы Bollinger Bands находятся в пределах полос Кельтнера и образуют тем самым торговые зоны.

Индикатор представлен гистограммой с сигнальными метками по осевой линии, имеет семь настраиваемых параметров:

BB period - период расчета Bollinger Bands;

- период расчета Bollinger Bands; BB deviation - отклонение Bollinger Bands;

- отклонение Bollinger Bands; Keltner period - период расчета полос Кельтнера;

- период расчета полос Кельтнера; Keltner smooth period - период сглаживания полос Кельтнера;

- период сглаживания полос Кельтнера; Keltner smooth method - метод сглаживания полос Кельтнера;

- метод сглаживания полос Кельтнера; Keltner deviation - отклонение полос Кельтнера;

- отклонение полос Кельтнера; Signal label size - размер сигнальных меток.

Интерпретация: когда сигнальные метки имеют цвет, значит найдена торговая зона. Торговля при этом ведется по индикаторам направления, скользящей средней, пересечению ценой полос Bollinger Bands или МА, и т.п.