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TTMS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trade The Markets Squeeze. Основная идея индикатора заключается в торговле только, когда полосы Bollinger Bands находятся в пределах полос Кельтнера и образуют тем самым торговые зоны.
Индикатор представлен гистограммой с сигнальными метками по осевой линии, имеет семь настраиваемых параметров:
- BB period - период расчета Bollinger Bands;
- BB deviation - отклонение Bollinger Bands;
- Keltner period - период расчета полос Кельтнера;
- Keltner smooth period - период сглаживания полос Кельтнера;
- Keltner smooth method - метод сглаживания полос Кельтнера;
- Keltner deviation - отклонение полос Кельтнера;
- Signal label size - размер сигнальных меток.
Интерпретация: когда сигнальные метки имеют цвет, значит найдена торговая зона. Торговля при этом ведется по индикаторам направления, скользящей средней, пересечению ценой полос Bollinger Bands или МА, и т.п.
JP Oscillator
Трендовый индикатор-осциллятор.Highest Lowest
Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.