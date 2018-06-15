コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RTL - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
660
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
RTL.mq5 (8.12 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Recursive Trendline (RTL)指標ではトレンドが再帰的な線として表示されます。

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

下記が計算式:です。

RTL[i] = (1 - Alpha)*RTL[i-1] + Alpha*(Price[i] + b0[i] - b0[i-1])、
TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price))

ここで

Alpha = 2/(Period + 1)
b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]

可能な解釈: 千が価格を下回っている場合は買い、価格を上回っている場合は売ります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20271

PVT PVT

価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。

Period_Open_Line Period_Open_Line

この指標では期間の始値ga示されます。

TOSC TOSC

トレンドオシレータです。

TTMS TTMS

John Carter TTM Squeeze - トレンドゾーンの指標です。