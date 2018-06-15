無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Recursive Trendline (RTL)指標ではトレンドが再帰的な線として表示されます。
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
下記が計算式:です。
RTL[i] = (1 - Alpha)*RTL[i-1] + Alpha*(Price[i] + b0[i] - b0[i-1])、 TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price))
ここで
Alpha = 2/(Period + 1) b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]
可能な解釈: 千が価格を下回っている場合は買い、価格を上回っている場合は売ります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20271
