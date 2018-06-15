コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TOSC - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
647
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
TOSC.mq5 (9.47 KB) ビュー
TOSCオシレータ指標です。指数移動平均と再帰的なトレンドラインの差異が示されます。

パラメータは2つです。

  • Period - 期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20272

RTL RTL

Recursive Trendline (RTL)トレンド指標。

PVT PVT

価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。

TTMS TTMS

John Carter TTM Squeeze - トレンドゾーンの指標です。

UI UI

Ulcer Index (UI) - ボラティリティ減少指数です。