コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Period_Open_Line - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
687
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

単純な指標です。設定で指定された期間の初めの線を表示します。

入力パラメータは1つだけです。

  • Timeframe - 指標が始値を表示する時間枠

図1　M30チャートでのH4始値の表示

図1　M30チャートでのH4始値の表示

図2　H4チャートでのD1始値の表示

図2　H4チャートでのD1始値の表示

図3　H4チャートでのW1始値の表示

図3　H4チャートでのW1始値の表示

図4　W1チャートでのMN1始値の表示

図4　W1チャートでのMN1始値の表示

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20269

MA_Difference MA_Difference

MAと価格の差を示すオシレータ指標です。

Cumulative_Volume Cumulative_Volume

さまざまな種類のデータ表現を備えたボリューム指標です。

PVT PVT

価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。

RTL RTL

Recursive Trendline (RTL)トレンド指標。