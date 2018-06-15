無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Period_Open_Line - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
単純な指標です。設定で指定された期間の初めの線を表示します。
入力パラメータは1つだけです。
- Timeframe - 指標が始値を表示する時間枠
図1 M30チャートでのH4始値の表示
図2 H4チャートでのD1始値の表示
図3 H4チャートでのW1始値の表示
図4 W1チャートでのMN1始値の表示
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20269
