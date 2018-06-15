単純な指標です。設定で指定された期間の初めの線を表示します。

入力パラメータは1つだけです。

Timeframe - 指標が始値を表示する時間枠

図1 M30チャートでのH4始値の表示

図2 H4チャートでのD1始値の表示

図3 H4チャートでのW1始値の表示

図4 W1チャートでのMN1始値の表示