Индикатор Recursive Trendline (RTL) представляет собой "рекурсивную линию тренда".

Имеет два настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Applied price - цена расчета.

Формула расчета: RTL[i] = (1 - Alpha)*RTL[i-1] + Alpha*(Price[i] + b0[i] - b0[i-1]),

TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price)) где: Alpha = 2/(Period + 1)

b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]

Возможная интерпретация: при нахождении линии под ценой - покупки, линия над ценой - продажи.