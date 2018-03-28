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Индикаторы

RTL - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1590
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(10)
Опубликован:
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Индикатор Recursive Trendline (RTL) представляет собой "рекурсивную линию тренда".

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Формула расчета:

RTL[i] = (1 - Alpha)*RTL[i-1] + Alpha*(Price[i] + b0[i] - b0[i-1]),
TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price))

где:

Alpha = 2/(Period + 1)
b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]

Возможная интерпретация: при нахождении линии под ценой - покупки, линия над ценой - продажи.

PVT PVT

Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).

Period_Open_Line Period_Open_Line

Индикатор цены открытия периода.

TOSC TOSC

Трендовый индикатор Trend Oscillator.

TTMS TTMS

John Carter TTM Squeeze - индикатор торговых зон.