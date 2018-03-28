Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RTL - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1590
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Recursive Trendline (RTL) представляет собой "рекурсивную линию тренда".
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Формула расчета:
RTL[i] = (1 - Alpha)*RTL[i-1] + Alpha*(Price[i] + b0[i] - b0[i-1]),
TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price))
TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price))
где:
Alpha = 2/(Period + 1)
b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]
b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]
Возможная интерпретация: при нахождении линии под ценой - покупки, линия над ценой - продажи.
PVT
Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).Period_Open_Line
Индикатор цены открытия периода.