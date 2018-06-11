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RTL - MetaTrader 5脚本

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递归趋势线 (RTL) 指标将趋势显示为递归线。

它有两个参数:

  • Period - 计算周期;
  • Applied price - 用于计算的价格类型。

计算公式:

RTL[i] = (1 - Alpha)*RTL[i-1] + Alpha*(Price[i] + b0[i] - b0[i-1]),
TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price))

其中

Alpha = 2/(Period + 1)
b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]

可能的解释: 如果指示线低于价格 - 买入，如果指示线高于价格 - 卖出。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20271

PVT PVT

价格交易量趋势 (PVT) 是价格趋势和交易量的指标，类似于标准的平衡量 (OBV) 指标。

Period_Open_Line Period_Open_Line

指标显示区间的开盘价格。

TOSC TOSC

一款趋势振荡器。

TTMS TTMS

约翰卡特 TTM 挤压 - 一款趋势区域指标。