请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
递归趋势线 (RTL) 指标将趋势显示为递归线。
它有两个参数:
- Period - 计算周期;
- Applied price - 用于计算的价格类型。
计算公式:
RTL[i] = (1 - Alpha)*RTL[i-1] + Alpha*(Price[i] + b0[i] - b0[i-1]), TOSC[i] = (RTL[i] - EMA(Period, Price))
其中
Alpha = 2/(Period + 1) b0[i] = (1 - Alpha)*b0[i-1] + Price[i]
可能的解释: 如果指示线低于价格 - 买入，如果指示线高于价格 - 卖出。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20271
PVT
价格交易量趋势 (PVT) 是价格趋势和交易量的指标，类似于标准的平衡量 (OBV) 指标。Period_Open_Line
指标显示区间的开盘价格。