価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。

現在の値に追加されるボリュームの量は、前日の終値に対して価格が上昇または下降するボリュームによって決まります。

指標には設定可能なパラメータがありません。

下記が計算式:です。 PVT = ((Close - Close(-1)) / Close(-1)) * TickVolume + PVT(-1)

指標値の解釈は、標準のオン・バランス・ボリュームおよび累積分布（AD）と同様です。