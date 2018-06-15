無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。
現在の値に追加されるボリュームの量は、前日の終値に対して価格が上昇または下降するボリュームによって決まります。
指標には設定可能なパラメータがありません。
下記が計算式:です。
PVT = ((Close - Close(-1)) / Close(-1)) * TickVolume + PVT(-1)
指標値の解釈は、標準のオン・バランス・ボリュームおよび累積分布（AD）と同様です。
