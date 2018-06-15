コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PVT - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
PVT.mq5 (5.58 KB) ビュー
価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。

現在の値に追加されるボリュームの量は、前日の終値に対して価格が上昇または下降するボリュームによって決まります。

指標には設定可能なパラメータがありません。

下記が計算式:です。

PVT = ((Close - Close(-1)) / Close(-1)) * TickVolume + PVT(-1)

指標値の解釈は、標準のオン・バランス・ボリュームおよび累積分布（AD）と同様です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20270

