ポケットに対して
インディケータ

MA_Difference - MetaTrader 5のためのインディケータ

MA_Differenceトレンド指標は、次の間の絶対差を表示します。

  1. 価格とMA
  2. 価格とMA2
  3. MA1とMA2

指標には9つの入力パラメータがあります。

  • MA1 period - MA1計算期間
  • MA1 method - MA1計算期間
  • MA2 period - MA2計算期間
  • MA2 method - MA2計算期間
  • Applied price - 2つのMA計算に使用される価格
  • Absolute difference - 差を絶対値として表示する(Yes/No)
  • Show difference MA1/MA2 - 差を示す線を表示する(Yes/No)
  • Show MA1 - MA1の線を表示する (Yes/No)
  • Show MA2 - MA2の線を表示する(Yes/No)
指標値は、標準ADXと同様に解釈することができます。MA1とMA2の高い値はトレンドの存在を示し、低い値は保合を示します。差を示す線は、MA1およびMA2の高い値を決定するための閾値として使用することができます。

図1　絶対値としての差

図2　相対値としての差

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20268

