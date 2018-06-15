無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA_Difference - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 719
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MA_Differenceトレンド指標は、次の間の絶対差を表示します。
- 価格とMA
- 価格とMA2
- MA1とMA2
指標には9つの入力パラメータがあります。
- MA1 period - MA1計算期間
- MA1 method - MA1計算期間
- MA2 period - MA2計算期間
- MA2 method - MA2計算期間
- Applied price - 2つのMA計算に使用される価格
- Absolute difference - 差を絶対値として表示する(Yes/No)
- Show difference MA1/MA2 - 差を示す線を表示する(Yes/No)
- Show MA1 - MA1の線を表示する (Yes/No)
- Show MA2 - MA2の線を表示する(Yes/No)
指標値は、標準ADXと同様に解釈することができます。MA1とMA2の高い値はトレンドの存在を示し、低い値は保合を示します。差を示す線は、MA1およびMA2の高い値を決定するための閾値として使用することができます。
図1 絶対値としての差
図2 相対値としての差
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20268
Cumulative_Volume
さまざまな種類のデータ表現を備えたボリューム指標です。SHL_MA_Band
トレンド指標: 平滑化されたS高/低線形回帰帯域
Period_Open_Line
この指標では期間の始値ga示されます。PVT
価格ボリュームトレンド（Price Volume Trend。PVT）は、標準的なオン・バランス・ボリューム（OBV）指標と同様の価格トレンドと量の指標です。