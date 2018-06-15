MA_Differenceトレンド指標は、次の間の絶対差を表示します。

価格とMA 価格とMA2 MA1とMA2

指標には9つの入力パラメータがあります。

MA1 period - MA1計算期間

- MA1計算期間 MA1 method - MA1計算期間

- MA1計算期間 MA2 period - MA2計算期間

- MA2計算期間 MA2 method - MA2計算期間

- MA2計算期間 Applied price - 2つのMA計算に使用される価格

- 2つのMA計算に使用される価格 Absolute difference - 差を絶対値として表示する(Yes/No)

- 差を絶対値として表示する(Yes/No) Show difference MA1/MA2 - 差を示す線を表示する(Yes/No)

- 差を示す線を表示する(Yes/No) Show MA1 - MA1の線を表示する (Yes/No)

- MA1の線を表示する (Yes/No) Show MA2 - MA2の線を表示する(Yes/No)

指標値は、標準ADXと同様に解釈することができます。MA1とMA2の高い値はトレンドの存在を示し、低い値は保合を示します。差を示す線は、MA1およびMA2の高い値を決定するための閾値として使用することができます。

図1 絶対値としての差

図2 相対値としての差